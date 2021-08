Sillamäe uuel promenaadil pole WCd ega muid teenuseid

Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg ütles promenaadi avamisel, et lähiajal paigaldatakse sinna kindlasti toidukioskid, tualetid ja muud puhkajatele mõeldud mugavused. Ent nüüdseks on juba suve lõpp käes, lubatud objekte aga promenaadil näha ei ole.

"Kõike tehakse etapiviisi," selgitas Kalberg. "Kahjuks ei ole alati võimalik kavandatut kiiresti ellu viia: hanked ning ehitajate ja operaatorite leidmine võtavad aega. Protsess on käimas ning mul on hea meel öelda, et juba sel nädalal − kokkulepitud tähtajast peaaegu kuu aega varem − paigaldatakse promenaadile meeste, naiste ja puudega inimeste tualett. Selle soetamiseks ja hooldamiseks eraldati linnaeelarvest 16 500 eurot ning see jääb külastajatele avatuks aasta läbi."