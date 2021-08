Kuidas saaks Ida-Virumaale sündida järgmine Valeri Karpin?

"Praegu on noortel teised huvid," ütleb Jõhvi jalgpalliklubi FC Phoenix juhatuse liige Sergei Ivanov. Tema põlvkonnal polnud mõtteski jalgpallitrenni vahele jätta, kuid tänapäeval on asjad sootuks teisiti. "Kui vihma tibutab, siis otsustab lapsevanem, et oma last ta täna trenni ei vii."

"Meile oli suurim õnn, kui saime jalgpalli mängida," nõustub FC Phoenixi treener Igor Šaškov. Tema arvates peavad tänapäeval just vanemad tekitama lastes huvi sportimise vastu ning pakkuma selleks võimaluse. Laste endi soov pole tänapäeval kuigi suur. "Kui ütleme, et kolm trenni nädalas on normaalne, siis tegelikult see ei ole normaalne ja me vaid petame iseennast: jalgpalli nimel peab elama. Peab uskuma, et sinust saab mängija," lisab Šaškov.