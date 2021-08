Tänavune "Station Narva" oli mõnes mõttes läbimurre. Tagasiside põhjal mõistsid just sel aastal ka mitmed kohalikud ettevõtjad, et on tohutult oluline, et üleriigilise ja ka rahvusvahelise tähelepanuga festival Narvas toimuks. Tunneme, et "Station Narva" kvaliteeti nüüd usaldatakse.