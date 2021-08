Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles tookord kollektiivse pereheitmise kohta pressikonverentsil, et Narvas on läinud nii, nagu erakond on soovinud. "Me oleme soovinud toetada 57 000 Narva elanikku, et Narva juhtimine oleks läbipaistvam. Teine asi on see, et minu juhitavas Keskerakonnas selliseid inimesi olla ei saa. Need inimesed on välja astunud," vahendas ERR Ratase öeldut.