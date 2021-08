Kui soomlanna Saga Vanninen liigub kindlalt võidu suunas, siis Pippi Lotta Enok on väga lähedal medali võitmisele. Neljandal kohal olev austerlanna Sophie Krainer jääb temast maha 136 punktiga, mis tähendab, et Enokile järelejõudmiseks peaks ta 800 meetri jooksus peaks Kreiner Enokit edestama ligikaudu 10 sekundiga. Kolmandal kohal oleva ungarlanna ees on Enokil 800 meetri jooksus edu umbes 8 sekundit.