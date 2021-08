Tööde käigus võeti teedelt ja platsilt üles eelmisel kümnendil sinna promenaadi ehituse 1. etapi käigus pandud killustik ning asendati see kiviparketiga.

"Tingimus oli, et 19. augustiks peavad tööd valmis olema," sõnas Jõhvi vallavalitsuse majandusnõunik Aivo Tamm. Ta lisas, et ainus probleem oli, kas tänavakivi õigeks ajaks tuleb, sest praegu on ehitusmaterjali kättesaadavusega üldiselt keeruline.