Politseikoer Jack päästis Alutagusel metsa eksinud mehe

25. augustil kella 11.30 paiku sai häirekeskus teate, et Alutaguse vallas on kadunud 76aastane mees. Ta oli koos naise ja tütrega hommikul kella 7 ajal metsa seenele läinud, kuid hiljem kaotasid lähedased ta silmist. Mõne tunni pärast said nad mehelt kõne, et ta ei suuda leida tagasiteed. Selle peale kutsusid lähedased abi, helistades häirekeskuse numbrile 112.

Saades teate eksinud eaka mehe kohta, kelle tervis võib olla ka ohus, käivitati kohe otsingud. Koerapatrull tegi kindlaks otsinguala ning kaasas otsingule ka Vasknarva kordoni drooni meeskonna, rääkis Ida prefektuuri koertegrupi juht Tõnu Kohver.

Esimesena läksid metsa eksinut otsima teenistuskoer Jack ja koerajuht Tarmo Nukka. Noor teenistuskoer Jack võttis metsas kiiresti jälje üles ning juhatas koerajuhi neli kilomeetrit läbi metsa eksinud meheni. Mehega oli kõik korras, ta ei vajanud arstiabi ning anti üle lähedastele.

Belgia lambakoer Jack on Ida prefektuuri operatiivkeskuse koertegrupi üks nooremaid teenistuskoeri, kes saabus Eestisse Tarmo Nukka hoole alla eelmise aasta juulis. „Jackil on veel palju õppida, kuid tubli algus on juba tehtud ja esimene inimelugi päästetud,“ kiidab Kohver.

PPA teenistuskoerad on igapäevaselt abiks metsa eksinud seeneliste ja kadunud inimeste leidmisel, samuti kodust lahkunud inimeste asukoha tuvastamisel ja nende elu päästmisel. PPA meeskonda kuulub üle 80 teenistuskoera, kelle seas on kõige rohkem saksa ja belgia lambakoeri, lisaks inglise springelspanjelid, siledakarvaline retriiver, labradori retriiver ja vene jahispanjel. Enamiku PPA teenistuskoertest moodustavad patrull- ja jäljekoerad, lisaks on välja õpetatud ka narko-, relva- ja rahasuunitlusega teenistuskoeri.