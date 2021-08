Sajad Ida-Viru kassid ja koerad said vaktsiinisüsti

„Marutaud on surmav haigus, mis ei ohusta üksnes lemmikloomi, vaid kujutab suurt ohtu ja lõppeb surmaga ka inimesele. Lemmikloomade vaktsineerimine on vajalik, sest valdav osa inimeste haigestumistest on seotud vahetu kokkupuutega lemmikloomaga, eelkõige koerahammustusega,“ kirjeldas Niin.

Koeri ja kasse tuleb vaktsineerida marutaudi vastu vähemalt iga kahe aasta tagant. Selle eest, et lemmikloomal oleks toiming regulaarselt tehtud, vastutab loomaomanik. Käivitatud vaktsineerimise kampaania on ellu kutsutud, et aidata kaasa vaktsineeritud lemmikute osakaalu tõusule, tagada lemmikute ohutus nii kodupaigas viibimisel kui reisimisel ning juhtida veel kord tähelepanu marutaudivastase vaktsineerimise olulisusele. Kuna rohkem kui 95% inimese haigestumistest saab alguse kokkupuutest marutaudihaige koeraga, siis on oluline, et Eesti koerad ja kassid oleksid vaktsineeritud marutaudi vastu kaitsmaks loomade ja inimeste elu.