Üks selle liikumise liidreid Sergei Butšinski ütles, et seni, kuni Kohtla-Järvel on sellised liidrid, nagu on olnud viimastel aastakümnetel, ei ole linnal tulevikku. "Seepärast otsustasimegi ühineda sotsiaaldemokraatidega − tugeva ja kogenud poliitilise jõuga, kes sarnaselt meiega soovib linna korda teha ja linnale uue elu anda," ütles Butšinski.