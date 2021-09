"Kodukaunistamisel on sügavam sisu, kui et lihtsalt on tore lilli näppida. Kodukaunistamine muudab Eesti ühtsemaks ja tugevamaks ning selle juurde käib ka oma lipu väärtustamine," ütles Voka külas asuva Kalda talu peremees Jaak Saar, kes võõrustas oma kodus maakondlikku tunnustusüritust, kuhu olid kutsutud kaunimate kodude loojad.