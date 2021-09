"Ma ei tohi nüüd raskeid asju tassida," sõnas Liimets, kes usub, et Narva juhtimine "raske asi" ei ole. "Kuid mulle öeldi, et [haiguse] algallikas on seotud minu tööga ning sellega kaasneva vaimse ja emotsionaalse pingega. Tõepoolest, psüühiline ja emotsionaalne koormus on minu ametis üsna suur, kuid see ei sega mul edasi töötamast."