Jõhvis luuakse Pargi keskusega tegelev komisjon

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles, et sotsiaalobjektidega, mis pidid Pargi keskusesse tulema, on olnud suur segadus. Ta pidas silmas jäähalli ning ujulat, mis pidid Pargi keskuse juurde kerkima pärast seda, kui kaubanduse osa on valmis saanud. "Andsime arendajale valla maad selle mõttega, et vastu saame sotsiaalobjektid, kuid siiani neid pole."