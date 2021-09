Tartumaalt pärit Urmas Treier sõnab, et nõustus Jõhvi spordikooli direktori konkursi võitjana töölepingut sõlmima tingimusel, et spordikool ei tohi olla kohaliku poliitika mängumaa. "Ei tohi niimoodi olla, et kui vallas võim vahetub, siis paneme spordikooli etteotsa oma inimese ja teeme teistele veel lisaks ametikohti juurde," ütles ta, lisades, et spordis viib sihile järjepidevus, aga Jõhvis vahetuvad spordikooli direktorid lühikese aja jooksul. "Niimoodi ei saa sporti juhtida."