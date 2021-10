Politsei uurib alaealise ründamist Narva tänaval

Põhjaranniku infopäringule vastati politseist, et ühelt 42aastaselt naiselt tuli teate, et 27. septembril oli keegi tundmatu meesterahvas Narvas Kreenholmi tänaval tema alaealisele pojale füüsilist valu tekitanud. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Ida prefektuur avaldas Facebookis teate, et tegemist on valeinfoga. "Oleme märganud, et sotsiaalmeedias levib valeinfo selle kohta, et Narvas olevat maskis mees last üritanud röövida. Politsei kontrollis juhtunu asjaolusid kohe ning saime kinnitust, et see ei vasta tõele."