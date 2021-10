Treiali sõnul on olukord lihtsalt katastroofiline. "Haridusministeerium on soovitanud koolid lahti jätta. See tähendab, et me peame kõik oma tuttavad läbi helistama ja leidma Narvast korraga kakskümmend asendusõpetajat. See on muidugi võimatu."