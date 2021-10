Ida-Viru kohalikud omavalitsused ei ole 2015. aastast osalenud üheski Euroopa sotsiaalfondi taotlusvoorus, et arendada kohalikke sotsiaalteenuseid, tõdes sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Ta tunnustas siinseid linnu ja valdu, et need on aasta jooksul hakanud märgatavalt rohkem sotsiaalvaldkonnale tähelepanu pöörama.