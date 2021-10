Jõhvis võeti kinni pangatöötajatena esinenud tadžiki kelmid

Möödunud neljapäeval, 14. oktoobril sai politsei info, et Tartus püüdsid kelmid ühelt eakalt härralt välja petta ligi 26 000 eurot.

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman kirjeldas, et mehega ühendust võtnud kelm suhtles vene keeles ning esitles end Swedbanki töötajana, väites, et pangas viiakse läbi kontrollaktsioon ebaausate töötajate väljaselgitamiseks. "Kelmide ettevõtmisesse kaasatud härral paluti tulla pangakontorisse, oma arvelt suur rahasumma välja võtta, anda see agendile ning hiljem pidavat ta selle tagasi saama," kirjeldas Vosman.