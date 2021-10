Katri Raik on endiselt seisukohal, et Keskerakonnaga koalitsiooni moodustamine ei ole võimalik. "Praegu mitte," sõnas ta. Järelikult ei saa ka Eesti 200 nüüd enam Narva tsentristidega läbi rääkida.

"Praegu räägime koalitsioonist, kuid tegelikult tahame muuta Narva poliitilist kultuuri, et volikogus kõlaks opositsiooni hääl kõvemini kui varem. Mõistagi kohtume me ka EKRE esindajatega, sest neilgi on oma valijad ning kohalik võim peab kuulda võtma iga narvalase häält," sõnas Raik.

"Me kõik mõistame, et 17 häälest ei piisa. Praeguses poliitilises reaalsuses on kahjuks muutunud liiga lihtsaks hüpata ühe poliitilise jõu juurest üle teise juurde. Nii et muidugi oleks hea, kui koalitsioonil oleks volikogus rohkem kohti, seepärast jätkame kõnelusi," sõnas Raik, pidades silmas Elagu Narvaga peetavaid läbirääkimisi.