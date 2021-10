VIDEO JA PILDIGALERII ⟩ Jõhvis põles öösel endine kultuuri- ja kohtumaja

Päästjad said öösel kella poole kolme ajal teada, et Jõhvis Narva maanteel turu vastas asuv kahekorruseline sammastega hoone keskosa teine korrus ja katus on leekides.

Kell 2.40 suitsusesse hoonesse sukeldnud päästja andis teada, et teisel korrusel põleb praht. Päästjad said põlengust jagu varahommikul kella 5.20 ajal.

Osa volikogu liikmeid leidsid, et vald peaks selle hoone endale ostma, et rajada sinna õnnepalee, muuseum või mõni muu kultuuriasutus. Kuid vald loobus selle hoone ostust. Praegu on kinnistu omanik OÜ Uemõh, mille juhatuse liige on Oleg Šilov, kes on ka OÜ Ballenbalt juhatuse liige.