Firma Rand & Tuulberg alustas Narva uue kortermaja ehitamist eelmise aasta lõpus. Tänaseks on kerkinud kuuekorruseline majakarp ja ehitajad plaanivad maja valmis saada tänavu jõuludeks.

Kolmapäeval toimunud nurgakivi panemise tseremoonial ütles Jaan Toots, et lubas Narva linnapea ametisse asudes soetada endale selles linnas ka korteri ja sel neljapäeval lähebki ta notari juurde ostu vormistama.

Tootsi korter paikneb viiendal korrusel. "See on üks kaunemaid vaateid Eestis," ütles Toots korteri kohta, kust avaneb Eesti viiekroonise tagakülje vaade, kus on peal nii Narva linnus kui ka Venemaale kuuluv Jaanilinna kindlus.