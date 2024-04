Lauri Läänemets ja iguumenja Filareta kõnelesid kloostris üle tunni aja hommikusöögilauas.

Läänemets ütles pärast kohtumist Põhjarannikule, et ta selgitas Eesti seisukohti, mis puudutavad Moskva patriarhi Kirilli sõjakaid üleskutseid ja üldist julgeolekuolukorda. "Ma selgitasin, kuidas Eesti valitsus seda näeb. Kuulasime ära, milline on kloostri seisukoht. Võtsime selle teatavaks. Suhtleme kindlasti edasi. Me tutvustasime erinevaid versioone, kuidas võiks edasi minna. Kõige parem oleks, kui klooster teeks ise otsuse ennast Moskvast lahutada. Juriidiliselt on seda võimalik teha, aga usumaailmas on ka usureeglid, seal on oluliselt keerulisem," ütles ta.

Pühtitsa kloostri iguumenja Filareta ja siseminister Lauri Läänemets kohtusid teisipäeval kloostris hommikusöögilauas. Foto: Kuvatõmmis / Erik Gamzejev / Põhjarannik

Siseminister ei soovinud selle kohtumise põhjal teha järeldusi, kas ta tundis kloostri soovi Moskva patriarhaadi alt ära tulla? "Tulevik näitab, kuidas päriselu on. Kindlasti seda ei olnud, et oleks mingisugune vastumeelsus olnud. Eesti Vabariigi seisukohti mõistetatakse ja seda julgeolekuolukorda nähakse ka siit kloostrist," sõnas ta.

Lauri Läänemets ütles, et suhtleb kloostriga edasi. "Loodetavasti jõuame sinna, kus on võimalik võimalikult kiiresti see protsess läbi viia ja teiselt poolt võimalikult valutult nende jaoks, kes siin kloostris elavad," sõnas ta.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostri esindajad ei soovinud pärast kohtumist ajakirjanikele on oma seisukohti jagada.

Klooster on otsealluvuses Moskva patriarh Kirillile, seda juhib iguumenja Filareta.

Vene õigeusu kiriku patriarh Kirill kutsus 27. märtsil üles pühale sõjale, mis seisneb sihtmärgina ka "satanismi" mõju all oleva Läänemaailma vastu võitlemises. See tähendab, et vastandutakse agressiivselt Euroopa väärtusruumile. Nii nagu Moskva patriarhi sõnade kohaselt peab Ukraina olema osa Vene maailmast (Russki Mir), kuulub avalduse kohaselt kogu nn post-sovetlik ruum, sh Eesti, Venemaa Föderatsiooni mõjusfääri. Seega on siseministeeriumi teatel imperialistliku üleskutse sõnum sisuliselt see, et Eesti pole iseseisev riik ja rahvas vaid osa vene õigeusu ja seega ka Venemaa mõjusfäärist. "Moskva Patriaraat saadab sellega sõnumi ka Eestis elavatele Moskva Patriarhaadi õigeuslikele, et Eesti on osa vaenulikust läänemaailmast, mille vastu on kuulutatud püha sõda," teatas siseministeerium pressiteate vahendusel.

Vastusena patriarh Kirilli avaldusele on riigikogus tehtud ettepanek kuulutada Moskva Patriarhaat Venemaa Föderatsiooni terroristlikku sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks. Vastavasisuline avaldus on võetud riigikogu täiskogu päevakorda ja lõpphääletus toimub 2. mail.

Läbimisel seaks see avaldus Eestis tegutsevad Moskva Patriarhaadile otseselt alluvad usuühendused tõsiste valikute ette; aga kindlasti puudutaks see ka kümneid siin tegutsevaid kogudusi ja kirikuid, kes kuuluvad Moskva Patriarhaadile otsealluva Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku alla. ühtitsa (Kuremäe) Uspenski naisklooster) on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses olev Vene õigeusu kiriku nunnaklooster Eestis Alutaguse vallas Kuremäe külas. Klooster on rajatud aastatel 1892-1895 ning seal elab üle saja nunna ja noviitsi.