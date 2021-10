Toilas sõlmiti koalitsioonileppe asemel toetuskokkulepe

"Koalitsioonipartnerid valimisliit Ühtne Vald ja Reformierakonna Toila piirkond leppisid kokku, et valimisperioodil 2021-2025 toetatakse üksteist Toila valla juhtimises," seisab dokumendis, mille allkirjastasid vallavanem ja valimisliidu Ühtne Vald esinumber Eve East ning Reformierakonna Toila piirkonna juht Anneki Teelahk.

Veel lepiti kokku, et Reformierakond saab endale volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe koha. See tähendab, et kõik ülejäänud võtmepositsioonid võtab endale Ühtne Vald: vallavanemaks saab Eve East ning volikogu esimeheks Etti Kagarov. Easti sõnul pole vallavalitsuse koosseisu veel otsustatud.