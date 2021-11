"Hoolime oma kodanike ja teenistujate tervisest ning teatame, et koroonaviiruse laia leviku tõttu vallamajas tavapärast vastuvõttu ei toimu. Teenindame kodanikke ajavahemikul 1. novembrist kuni 31. detsembrini 2021 vaid eelneva registreerimise alusel," teatas Jõhvi vallavalitsus oma veebilehel.

Terviseamet soovitas osa klasse distantsõppele saata

Kui muidu on ametnikud tööpäevadel majas, siis kolmapäeviti ja reedeti on nad suunatud kaugtööle, et oleks võimalik maja põhjalikumalt koristada ja ruume tuulutada.

Lisapiirangute sisseseadmise ajendiks sai läinud reedel terviseametilt laekunud kiri, mis räägib Jõhvis järsult halvenevast olukorrast koroonaviirusega nakatumisel.

Vähemalt 1 doosiga vaktsineeritute protsent (alates 12. eluaastast) Ida-Virumaal Toila vallas 69,9 Alutaguse vallas 65,7 Lüganuse vallas 60,3 Jõhvi vallas 59,6 Narva-Jõesuu linnas 58,3 Kohtla-Järve linnas 54,9 Narva linnas 52,3 Sillamäe linnas 50,3

Reovee 42. nädala seire tulemused näitavad, et Eestis on koroonaviiruse levik kõige rohkem suurenenud Ida-Virumaal ning Jõhvi reovee COVIDi näit on tõusnud 2021. a kevadisele kõrgtasemele, teatas terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus.

Terviseameti hinnangul on haigestumuse intensiivsus Jõhvis väga kõrge ja viiruse levik ulatuslik ning haigestumise epideemiline kasv jätkub vähemalt järgneva 2-3 nädala jooksul. COVID-19 vaktsineerimise tase Jõhvi vallas on aga väga madal. Terviseameti andmetel on Jõhvis vaktsineeritud ligi 60 protsenti 12aastastest ja vanematest elanikest.

"Kooliruumides on nakkusohtlikul perioodil viibinud ja hulgaliselt lähikontakte omanud COVID-19 positiivse analüüsivastuse saanud õpilasi ja töötajaid ning on tekkinud suur oht nakkuse edasiseks levikuks. Terviseameti andmetel haigestuvad koolikontaktsed jätkuvalt suure intensiivsusega. Seetõttu on nakkusahelate katkestamiseks Jõhvi valla koolides kõige otstarbekam kohaldada distantsõpet just koolivaheajale järgneval nädalal," soovitas Muusikus.

Vallavalitsus otsustas lähtudes terviseameti soovitusest, et sel nädalal tulevad pärast vaheaega kooli vaid põhikoolide algklasside õpilased, vene põhikoolis ka 9. klassi õpilased.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles, et esialgu puudutab distantsõppele saatmise otsus vaid käesolevat nädalat. "Eks siis edasi ole näha, mis saab."

Ka huvitegevus osaliselt peatatud

Ka huvitegevus on osaliselt peatatud. "Need õpilased, kes on distantsõppel, ei saa osaleda ka huvitegevuses," ütles vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Maria Laanemäe. Siiski ei puuduta see individuaalõpet, näiteks pilliõpet muusikakoolis.

Vallavanem Maris Toomel ütles, et näiteks sporditreenerid viivad treeninguid läbi ka vastavalt sellele, kui palju on gruppides haigeid ja isolatsioonis olevaid lapsi.

Täna peaks vallavalitsus tegema otsuse kultuuri- ja spordiürituste kohta. "Minu arusaam ja seisukoht on, et üritused jäävad ära," sõnas Laanemäe.