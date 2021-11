Lähinädalatel algab Jõhvi kesklinna mänguväljaku ehitus

Uus väljak kerkib Mihkli kiriku kõrval asuva mänguväljaku asemele ja laieneb kokku ligemale 0,6 hektari suurusele alale, mis ulatub Veski tänavani. Rajatav väljak on mõeldud nii mudilastele kui ka täiskasvanutele ning sõltuvalt vanusest on sinna projekteeritud neli erisugust ala.

Tööde käigus tuleb tasanda maapinda, katta see valdavalt tartaankattega ja säilitada suuremas osas olemasolev haljastus. Vallavalitsuse arhitekt Natalia Abel sõnas, et kavas on maha võtta üks puu, ülejäänutel tuleb teha hooldusraiet.