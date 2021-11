Kukrusel võib küttehind järsult kallineda

Leonid Hokkoneni sõnul tasuks nii Oru kui ka Kukruse katlamaja rekonstrueerida, et linnaelanike soojusega varustamiseks oleks rohkem variante. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Kohtla-Järve väikelinnaosade elanikud pelgavad, et gaasi järsk kallinemine toob kaasa enneolematult suured küttearved. Kõige suurema löögi all on Kukruse.