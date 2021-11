Eesti keskmine näitaja on haridusministeeriumi kogutud andmete põhjal 54 protsenti. Ida-Virumaa asub selles pingereas kindlalt viimasel kohal. Tema ees asuval Saaremaal on see protsent 44, tabeli tipus oleval Tartumaal aga 68.

Teiste maakondade omast väiksem on vaktsineeritute või haiguse läbi põdenute osakaal ka koolitöötajate seas. Ida-Virumaal oli see näitaja 79 protsenti, Eestis keskmiselt 86.

Kõige vähem teste tehti Eestis Ida-Virumaa ja Pärnumaa koolides, aga see tulenes osaliselt ka sellest, et neis maakondades oli rohkem koole ja klasse distantsõppel.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et teiste riikide kogemused on näidanud, et vaktsineerimine hoiab viiruse levikut kontrolli all ning vähendab oluliselt raskete haigusjuhtude tekkimist. "Ka koolid saavad seal toimida oluliselt stabiilsemalt."