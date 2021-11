Kohtla-Järve otsib uut linnapead

Valimistel vaid 93 häält saanud ja volikogust välja jäänud linnapea Ljudmila Jantšenko ei jätka Kohtla-Järve linnapeana, kinnitas keskerakondlasest volikogu aseesimees Arne Berendsen. Ta lisas, et uue linnapea kandidaadi otsingud on käimas ja sellega on kiire, kuna volikogu hakkab linnapead valima juba järgmisel esmaspäeval.