Puru elanikud ootavad majaesise muruplatsi kordategemist juba kümme aastat

"See valetamine on kohutavalt ära tüüdanud!" ei varja korteriühistu Lehola 10 esimees Galina Tonkoškurova emotsioone. "Viimaste valimiste eel lubasid linnavõimud, et panevad siia asfaldi, kui teed remontima hakkavad. Remont on juba ammu lõppenud, kuid "meie" teeaugud on ikka alles. Helistasin linnavalitsusse ja sealt öeldi, et võib-olla tehakse tuleva aasta aprillis korda... Kui kaua võib meid lubadustega toita?"