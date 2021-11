Ida-Virumaa elanike arv on 1990. aastast peale vähenenud: noored sõidavad ära ja elanikkond üha vananeb. Ent leidub neidki noori, kes kodukandi tolmu jalgelt pühkima ei kiirusta ning piirkonna edendamisse oma panuse annavad. Mida teha, et noored Ida-Virumaalt ära ei läheks? Millised on aktiivsete Narva noorte tulevikuplaanid ning kuidas piirkonna arengule nende meelest kaasa aidata saaks?