Toila vallavanemaks valiti taas Eve East

Eve East ütles, et vallavalitsuses on plaanis väike muudatus, kuid lähemalt ta seda ei täpsustanud.

Kolmapäevasel volikogu istungil valiti ka viie komisjoni esimehed. Kõik komisjonide esimehe kohad said koalitsiooni liikmed, välja arvatud revisjonikomisjoni esimees, kelleks valiti Tarmo Kütt revisjonikomisjonist. Aseesimehe ja komisjoni liikme koha sai endale koalitsioon. Pärast seda teatas Kütt et astub ametist, põhjendades, oma sammu sellega, et "siin tehakse jälle poliitikat, aga mina olen alati selle vastu olnud," sõnas Kütt. See tähendab, et revisjonikomisjoni tuleb hakata järgmisel istungil taas valima.