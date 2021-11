Tauno Võhmar sai napilt taas Alutaguse vallavanemaks

Veljo Kingsep tõdes, et jõudude vahekorraga 8:7 volikogu ei ole lihtne juhtida. Võimul oleval valimisliidul võib tekkida raskusi volikogus vajalike otsuste tegemisega, kui näiteks kasvõi üks nende saadik on sunnitud istungilt puuduma.

Tauno Võhmar on varem Põhjarannikule öelnud, et napp ülekaal ei tähenda nende valimisliidule keerulisemat olukorda. "Minul on selles mõttes isegi lihtsam. Kui hääled peavad, siis saame tegutseda," ütles ta, lisades, et praegune olukord jätkab eelmise valimisperioodi oma, kus ametlikult volikogus koalitsiooni ja opositsiooni polnud. "Kui hääled ükskord enam ei pea, siis ongi aeg teha uusi otsuseid," ütles Võhmar.