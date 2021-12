Jõhvi gümnaasiumis on detsembrikuu pühendatud heategevusele, ütles õppejuht Kristelle Kaarmaa. "Annetuskast on ka varem mõttes olnud, aga tänavu sai see lõpuks teoks. Toetame Ida-Viru keskhaigla lasteosakonda." Gümnasist Viktor Morozov, kes saavutas suvel U20 Euroopa meistrivõistlustel kolmikhüppes kolmanda koha, peab heategevust oluliseks. "Tahaksin abistada puuetega inimesi − kõik me oleme samasugused inimesed. Soovin, et kõigil oleks võimalik võimetekohast sporti teha ja end hästi tunda." FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik