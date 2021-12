Politsei tabas Virumaal seitse narkodiilerit

Regulaarseid tänavareide korraldab Ida prefektuuri kriminaalbüroo vähemalt viiendat aastat ning neid jätkatakse ka edaspidi. "Praegusel juhul on meie eesmärk tõkestada narkokuritegusid tänaval ja selle kaudu vähendada narkootiliste ainete kättesaadavust seal, kus see on potentsiaalsele tarbijale kõige lähemal. Tänavadiilerid ei ole küll narkootiliste ainete käitlemise juhtfiguurid, kuid just nemad on need, kelle käest ostavad sõltlased ainet, mille tarvitamine lõppeb halvimal juhul sõltlase surmaga," ütles Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Dmitri Kabanov.