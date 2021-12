Kiriku ülempreester Andrei Suslov on rahul, sest täitumas on veel üks nende ammune unistus: peagi kaiguvad Jõhvi kiriku kellatornis uued kellad. Need toodi kohale Kaliningradist ning on juba sissegi õnnistatud, ent oma koha võtavad nad sisse alles järgmisel aastal. Esmalt tuleb kellatornis kõik ette valmistada ning rasked instrumendid häälde seada − seda tuleb tegema Venemaa spetsialist.