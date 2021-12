Mis töö see sisuliselt oli?

Praktiliselt polnud seal mingit tööd. Üks või kaks korda ta mind kusagile saatis ja mõnikord küsis ka, mida ma asjast arvan.

Siis läksite kuidagi vaikselt pensionile. Kas teid saadeti ikka väärikalt ära?

Ei olnud seal mingit väärikust. Öeldi, et kao ära, ja kogu lugu. Väärikusest oldi väga kaugel. Nagu praegugi, kui vaatan, et endised kaevanduse direktorid ja peainsenerid surevad, aga ajalehte ei panda kaastundeavaldusi ega aidata ka kuidagi. Valus on seda vaadata.

Kas teil on valus vaadata ka seda, mis praegu üldse Eesti Põlevkivis toimub, või on see kõik loomulik ja loogiline?

Inimestest on kahju. Olgugi et mind selle eest materdati, et töötajaid on palju, kuid minu põhimõte oli ikkagi neid inimesi leival hoida. Muidugi oli meilgi kaevanduste sulgemise plaan − samas järjekorras, nagu tegi uus juhtkond. Me oleks seda juba mitu aastat varem pensionäride arvelt alustanud ja see oleks valutumalt läinud. Aga siis oli ju majandusminister see kuulus Pärnoja. See ei jaganud absoluutselt mitte midagi ega lasknud seda teha. Arvas, et see on meie suur kapriis, ning ütles, et kui seda teete, siis võtan töölt maha.

Mis teeb teie elu praegu põnevaks?

Minu suur hobi on aiatöö. Minus on kaduma läinud võimekas põllumajandusjuht. Ma oskan kõiki põllutöid, heina niita ja lehma lüpsta... Kui kevad kätte jõuab, tunnen end hästi, sest siis saan aiamaal tööd teha. Mul on ka mesilased, mulle meeldib nendega jännata. Suvi ja kevad on mulle ideaalsed. Sügis on veidi nukker. Aga kui lumi maha tuleb ja saab suusatada, siis on jälle tegevust.

Kaevandust demokraatiaga rajada ei saa (8. detsember 2012, möödus 50 aastat Estonia kaevanduse rajamisest)

Kuidas Estonia kaevandus nime sai?

Kaugjaamast telefonikõnet tellides tuli alati öelda salasõna ja mul oli parooliks Estonia. Veidi enne avamist tuli söetööstuse minister Bratšenko siia ja küsis, mis ma tahan kaevanduse nimeks saada. Ma ütlesingi kohe, et Estonia. Ta ütles: väga hea, ma toetan sind.

Samal päeval veidi hiljem jõudsid kohale vabariigi juhid Käbin, Klauson ja teised ning nendega läks ka jutt nime peale. Käbin ütles, et neil on väga hea nimi välja mõeldud. Minister küsis, mis see on siis. Käbin vastas: "Nõukogude Liidu 55. juubeliaasta kaevandus." Ma ütlesin, et sel juhul jääb see igavesti 9. kaevanduseks, sest sellist nime ei hakka keegi välja ütlema. Nad vaatasid kurja näoga minu poole.