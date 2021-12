ümmekond uue linnavalitsuse vastu protestinud linnaelanikku soovis jälgida volikogu istungit, kuid neid ei lubatud Kohtla-Järve linnavalitsuse hoonesse. Neile öeldi, et hoonesse ei tohi siseneda koroonaviiruse leviku ohu tõttu. "See on terviseameti soovitus, et volikogu saalis saavad olla vaid volikogu tööga seotud inimesed: volikogu liikmed, ajakirjanikud ja teised," vastas volikogu esimees Tiit Lillemets opositsiooni ühe juhi Eduard Odinetsi küsimusele, kuidas otsustatakse, kes võib saalis olla ja kes mitte.