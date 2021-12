"Pead ju kuulama ja kaasa mõtlema ja ise ka sekkuma, ronima mööda tehaseid. See on olnud üsna väsitav, aga samal ajal väga huvitav," ütles president, lisades, et kohtumistel kuuldu ja nähtu vajab seedimist. "Osa materjale anti kaasa, need tahaks enne läbi lugeda, kui seisukohta kujundada."