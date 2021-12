Jõhvi vallavalitsus soovib pikendada N&Vga tänavate hooldamise lepingut

Aller märgib kirjas, et riigihangete seadus annab võimaluse muuta hankelepingut tingimusel, et teenuse hind ei ületa kümmet protsenti algsest maksumusest. N&V juhatuse liige Maria Merkulova, kes on ka Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, teatas eelmisel neljapäeval, et firma teeb selle ettepaneku kohta otsuse esimesel võimalusel.