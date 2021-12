Trad.Attack! ja Vene bänd Oligarkh filmivad oma ühise muusikavideo Ida-Virus

Trad.Attack! koosseisus Tõnu Tubli, Sandra Vabarna ja Jalmar Vabarna jooksis eile Kuru metsas sajameetrist lõiku, tehes seda kaameramehe rõõmuks umbes tund aega. Videosse läheb metsajooksust 23 sekundit. "Filmimine andis hea värske tunde, sest me pole peaaegu kaks aastat ühtegi muusikavideot teinud," kommenteeris Jalmar Vabarna. Samas on Trad.Attack! võtnud missiooniks end pidevalt proovile panna. Kaheksa aasta jooksul on bänd andnud välja viis albumit ja teeninud 28 muusikaauhinda. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik