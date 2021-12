Narva jaamad püstitasid viimaste aastate elektritootmise rekordi

Esmaspäeval kella 10 ajal toodeti kogu riigis elektrit 1481 MW, selle lähedasel tasemel on elektrit toodetud kogu käesoleva nädala jooksul. Elektri tootmine on Eestis olnud sel nädalal enamikul tundidel suurem ka siinsest tarbimisest. Eesti tõusis üle pika aja taas elektri importijast eksportijaks.

"Kõik meie tootmisvõimsused on töös: nii tuulepargid, soojuselektrijaamad kui ka koostootmisjaamad. Eesti toodab praegu rohkem elektrit, kui tarbib − nii jagub pisut ka naabritele. Nõudlus turul on aga nii suur, et kogu Euroopa kannatab kõrgete elektrihindade küüsis," teatas Eesti Energia, märkides, et suur puudus on praegu soodsamatest ehk süsinikuneutraalsetest elektri tootmise võimsustest ning seetõttu tuleb sel kümnendil rajada vähemalt üks avamere tuulepark.