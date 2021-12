32aastane abilinnapea Irina Smirnova ei kuulu ühessegi parteisse, ta pole varem kohalikus poliitikas osalenud. Ta on ligemale viis aastat töötanud linnamajandusameti linnavaraosakonna vanemspetsialistina.

Linnavalitsuses on abilinnapeana tema valdkonnaks linnamajanduse, arhitektuuri, planeerimise ja linna arengu küsimused. Tema ametipalk on 3161 eurot nagu ka varasematel abilinnapeadel.

Linnapea Katri Raigi palk on 4000 eurot. Raik on öelnud, et erinevalt paljudest teistest omavalitsustest ei ole Narvas kavas pärast valimisi linnajuhtide palkasid tõsta.