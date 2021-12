Narva võimud kutsuvad linnaelanikke Peetri platsile aastavahetust tähistama

Narva linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistuse juht Dmitri Vergun ütles, et rahvarohke aastavahetuspeo läbiviimiseks kaaluti mitmeid variante, sealhulgas võimalust jätta see üldse korraldamata nagu aasta varemgi. "Ent kuna pidutsemine on lubatud (valitsuse ja terviseameti otsusega − toim.), siis tahame selle peo ikkagi teha, sest inimesed püüavad aastavahetusel nagunii kuidagi lõbutseda."

Narva linnapea Katri Raik kinnitas, et linnavalitsus arutas aastavahetuse peo korraldamist. Et valitsus tegi koroonapiirangutes aastavahetuse puhul erandi, osutus linnaväljakul peetavate pidustuste ärajätmine kohalike juhtidele keeruliseks, kui mitte võimatuks otsuseks, märkis linnapea.

"Leppisime kokku, et tegevused püütakse korraldada nõnda, et inimesed üksteist ei kallistaks ega suudleks ning jõuluvana tuletaks neile meelde vajadust inimrühmade vahel distantsi hoida," rääkis Raik. "Me loodame inimeste teadlikkusele ning kutsume neid tulema peole maskides, korraldama maskeraadi − see on hea mõte."