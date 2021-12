Ida-Viru esimene veepark avas uksed

"Kõik kontrollid on läbitud, vajalikud kooskõlastused on olemas," ütles hotelli turundusjuht Igor Šustrov tundes heameelt, et lubadusest avada veepark enne aasta lõppu õnnestus napilt kinni pidada.

Kuna polnud selge, millal veepark avamiseks viimased vajalikud load saab, ei olnud võimalik avamiskuupäeva ka varem välja hüüda. Esimesel päeval olid veepargis põhiliselt hotelli külastajad. Šustrov on kindel, et juba lähipäevadel on veepark külastajaid pilgeni täis ja aegu tuleb ette broneerida.

Äsjaavatud keskuses on vee- ja saunakompleks ning selvekohvikuga meelelahutusala; soe tuba, kus end pärast suplemist soojendada saab; väikelaste bassein ja liutorud ning mitmed liumäed.

"Kõige ekstreemsemal liumäel saab ka kiirust mõõta. Laskumine võetakse videosse ja salvestise saab oma e-posti aadressile saata," rääkis Šustrov.

Lisaks veekeskusele valmisid hotellis ka uued saunad. Matti Kämärä (Pohjarannik)

Veekeskuse kahte osa ühendav kohvik mahutab 70 inimest, külastajate riietusruumis on 500 kappi.

Veepark on avatud igal päeval kella 11-21. Täiskasvanute nelja-tunni pilet maksab argipäeviti 20 ja nädalavahetustel 30 eurot.

Nooruse SPA Hoteli omanik on Venemaa miljardär Andrei Katkov, kel on osalus ka Sillamäe sadamas. Narva-Jõesuus asuva hotelli laiendamine läks maksma kuus miljonit eurot.