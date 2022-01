Jõhvi paneb lasteaiatasude tõusule pidurit

Kuna määruse kohaselt on lasteaiatasu seotud kehtestatud palga alammääraga, siis tõuseks miinimumpalgaga alanud aastast ka lasteaedade osalustasu. Volikogu kavatseb aga siduda tänavuse lasteaiatasu eelmisel aastal kehtinud alampalga määraga. Kui mullu oli alampalk 584 eurot, siis tänavu tõusis see 654 euroni. Praegu on Jõhvi lasteaedades osalustasu 29,20 eurot ning vana korra järgi oleks tasumäära tõus 12 protsenti ehk 3,5 eurot.