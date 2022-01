Mannima nooremal tütrel Anna-Leel on 9. veebruaril kuues sünnipäev. "Olime juba enne kokku leppinud, et läheme sel päeval Tartusse ja ta ise valib kingituse ning teeme sel päeval küpsisekooki," rääkis Mannima. "Nüüd ta sai aga aru, et võib-olla olen ma sel päeval üldse kodunt kaugel. Ta hakkas nutma. Mõtlesin, kas mul on seda vaja. Ma niigi olin oma suusatamise karjääri ajal päris palju lastest eemal olnud. Nüüd otsustasin, et olen parem lastega kodus kui Hiinas olümpial."