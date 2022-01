Laupäeva hommikul fikseerisid ilmajaamad Lääne- ja Ida-Virumaal tuulepuhangud 15 m/s ning prognoosi kohaselt jätkub selline olukord kella 1-ni. Teel on tekkinud kinni sõidetud lumi, mille eemaldamine on raskendatud, kuna tugev tuul pühib libedustõrjematerjali teekattelt minema. Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega Virumaa maanteedel liiklemist vältida. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla äärmiselt ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Reedel hommikul möllama hakanud tugeva tuisu tõttu ei suutnud teehooldajad Virumaal maanteid nõuetekohaselt hooldada. Seetõttu kehtestas transpordiamet teedel erakorraliselt erilise hooldusrežiimi ja soovitas liiklemist vältida.

Eriti keerulised olid sõiduolud reedel Tallinna-Narva maanteel põhjaranniku lähedal. Reedel kell 11 kehtestas transpordiamet seal rasketest ilmastikuoludest tingitud erilise teehooldusrežiimi.

Transpordiameti pressiesindaja Erki Varma selgitas, et erirežiim tähendab seda, et kui tavaliselt on teede hooldajatele kehtestatud, millise aja jooksul tuleb tee läbitavus nõuetekohaselt tagada, siis reedestes ilmastikuoludes ei olnud võimalik nendest aegadest kinni pidada. "Kõik teehooldamise ressursid on väljas ja tööd tehakse nii hästi, kui võimalik. Sellele vaatamata ei õnnestu teid nõuetekohaselt hooldada olukorras, kus tugev tuul puhub pidevalt suure hulga lund teele tagasi," ütles ta, märkides, et vajadust mööda võib transpordiamet erilise hooldusrežiimi kehtivusaega pikendada või lühendada.

Esialgu arvestas transpordiamet, et erirežiim kehtib reedel kella 19ni.