Riik toetab tuhauuringuid 1,7 miljoni euroga

Pole enam mingit kahtlust, et põlevkivituhkadest saab kaltsiumkarbonaati toota, kinnitas projektijuht Alar Saluste. EASi panus näitab tema sõnul Eesti riigi huvi ettevõtmises osaleda ja selle õnnestumisele kaasa aidata.

Saluste märkis, et Rootsi emafirmas võeti uudis toetuse kohta väga soojalt vastu. "Järelikult Eesti riik usaldab seda, mida me teeme. Kui ka kohalikud inimesed meie projekti toetavad, suureneb oluliselt tõenäosus, et meie omanik sellega lõpuni läheb."