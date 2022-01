"Ma ei osanud nii suurt tähelepanu oodata," jagas Jekaterina Minajeva emotsioone. "Algul küsiti, millal saade eetrisse läheb. Pärast saadet helistati ning kiideti, et me olime tublid, ja öeldi, et hääletati meie poolt. Siis jälle õnnitleti võidu puhul. See on väga meeldiv."