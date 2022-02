Eduard Odinets on saamas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäriks

Varem on Eduard Odinets olnud nii erakonna kantselei juhataja kui ka noorteühenduse peasekretär.

Sotsiaaldemokraatide uueks juhiks tõusnud Läänemets seadis üldkogu kõnes eesmärgiks teha erakonnast peaministripartei. „Järgnevatel aastatel kirjutatakse ümber Eesti suur lugu. Edukultuse narratiiv lakkab tasapisi toimimast ning asemele on vaja uut. See loob sotsiaaldemokraatlike ideede võidukäiguks viimase 20 aasta soodsaima pinnase. Meil on kõik eeldused õnnestumiseks, peame vaid ise olema piisavalt julged, töökad ja enesekindlad,“ pöördus Läänemets erakonnakaaslaste poole.