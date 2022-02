Ida-Virumaal levib koroona raketikiirusel

"Ida-Virumaal pole viiruse leviku kohta praegu õige öelda mitte laiaulatuslik, vaid lausa massiline," ütles terviseameti ida regioonaalosakonna juhataja Marje Muusikus ja tõi näite, et ainuüksi laupäeva jooksul testitud Ida-Virumaa inimestest osutus positiivseks 900.

Muusikuse sõnul ei ole nakatumise ulatus Ida-Virumaal veel kindlasti tippu saavutanud. "Levik toimub igal pool maakonnas. Omikron levib koolides hoopis kiiremini kui eelnevad tüved. Kui viirus on tulnud suuremasse kooli, siis on massilised haigestumised möödapääsmatud. Nüüd on viirus levinud ühe rohkem peredesse ja sealtkaudu ka töökohtadesse," ütles ta, märkides, et suur kolle on tekkinud näiteks Kohtla-Järvel ühes hooldekodus ja Sillamäel õendushaiglas.

Muusikuse sõnul on omikroniga nakatunud ka paljud inimesed, kes on vaktsineeritud või alles mõned kuud tagasi deltatüvega viiruse läbi põdenud. Tänu vaktsiinile põetakse omikrontüve üldjuhul kergemalt, kuid nakatumise eest see lähikontaktide korral enamasti ei päästa. "Maski kandmine on praegu kõige tõhusam viis, mis aitab levikut pidurdada, kui kontakte pole võimalik vältida," ütles Muusikus, kes soovitab siiski jätkata ka vaktsineerimist, kuna see võimaldab ära hoida raskelt haigestumist.